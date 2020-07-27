Еще 162 жителя Иркутской области заразились коронавирусом

27 Июль 2020 2020-07-27T05:27:30+03:00

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В Иркутской области вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро, 27 июля COVID-19 подхватили еще 162 человека. За все время распространения инфекции, в Приангарье уже 12975 зараженных. Госпитализировано 976 сибиряков, у 62 из них болезнь протекает в тяжелой форме. Амбулаторно лечатся 2768 человек. Такие данные приводит оперштаб правительства Иркутской области.

Увы, за минувшие сутки от коронавируса скончались еще три пациента. Число умерших от инфекции составляет уже 117 человек, еще 71 умер от болезней не связанных с COVID-19.

Есть и приятные новости. Болезнь полностью победили 9046 жителей региона. За минувшие сутки выздоровело еще 78 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU