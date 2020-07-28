2020-07-28T10:48:27+03:00
Происшествия

Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублей

Новая знакомая оказалась преступницей [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублейМосквич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублейФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Летний теплый вечер, встреча с прекрасной незнакомкой, ужин на летней террасе бара... Именно так проводил время в Иркутске 40-летний москвич, приехавший в командировку. Только вот приятный отдых обернулся для него неприятными приключениями.

Началось все с того, что девушка, жгучая брюнетка, решила поужинать с ним не одна. За столик к паре подсели ее приятели, мужчины 45 и 30 лет. Они уговорили столичного гостя прокатиться по городу на авто, мол, посмотреть Иркутск. А во время "экскурсии" один из них подставил москвичу к горлу предмет, похожий на нож, и потребовал перевести деньги на банковский счет. Москвич отдал 180 тысяч рублей, лишь бы отпустили. Его высадили в микрорайоне Юбилейный да уехали.

Ужин в ресторане Иркутска с девушкой обернулся для москвича потерей 180 тысяч рублей..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Ограбленный мужчина пошел в полицию, только вот из-за незнания города с трудом объяснял, где все произошло. Но преступников все же быстро задержали.

- Подозреваемым оказался 45-летний мужчина, известно, что ранее он судим за преступления в сфере оборота наркотиков, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области. - Его подельниками оказалась 30-летняя ангарчанка, ранее имевшая проблемы с законом за имущественные преступления, и 30-летний иркутянин.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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