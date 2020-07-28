28 Июль 2020 2020-07-28T10:48:27+03:00

Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Летний теплый вечер, встреча с прекрасной незнакомкой, ужин на летней террасе бара... Именно так проводил время в Иркутске 40-летний москвич, приехавший в командировку. Только вот приятный отдых обернулся для него неприятными приключениями.

Началось все с того, что девушка, жгучая брюнетка, решила поужинать с ним не одна. За столик к паре подсели ее приятели, мужчины 45 и 30 лет. Они уговорили столичного гостя прокатиться по городу на авто, мол, посмотреть Иркутск. А во время "экскурсии" один из них подставил москвичу к горлу предмет, похожий на нож, и потребовал перевести деньги на банковский счет. Москвич отдал 180 тысяч рублей, лишь бы отпустили. Его высадили в микрорайоне Юбилейный да уехали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/793017" frameborder="0"></iframe> Ужин в ресторане Иркутска с девушкой обернулся для москвича потерей 180 тысяч рублей..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Ограбленный мужчина пошел в полицию, только вот из-за незнания города с трудом объяснял, где все произошло. Но преступников все же быстро задержали.

- Подозреваемым оказался 45-летний мужчина, известно, что ранее он судим за преступления в сфере оборота наркотиков, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области. - Его подельниками оказалась 30-летняя ангарчанка, ранее имевшая проблемы с законом за имущественные преступления, и 30-летний иркутянин.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU