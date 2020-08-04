4 Авг. 2020 2020-08-04T04:48:35+03:00

За изготовление самодельного оружия, как в фильме «Брат», осудили жителя Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

62-летний мужчина изготовил пистолет как у Данилы Багрова

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Житель Осинского района в 2019 году пересмотрел фильм с участием Сергея Бодрова и Виктора Сухорукова «Брат» и решил изготовить себе самодельное оружие, как у главного персонажа фильма Данилы Багрова.

«В качестве деталей он использовал подручные средства», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «Готовое оружие обвиняемый хранил у себя дома».

Его нашли сотрудники полиции во время обыска по другому уголовному делу. Экспертиза установила, что самодел был вполне пригоден для стрельбы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». 62-летнему сибиряку грозило до 5 лет тюрьмы. Судебное заседание прошло накануне.

«Судом назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года», - рассказали в Прокуратуре Приангарья.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU