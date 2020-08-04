4 Авг. 2020 2020-08-04T05:21:55+03:00

Роспотребнадзор: купаться в Еловском пруду в Ангарске нельзя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Мониторинг качества воды в излюбленных местах отдыха сибиряков продолжается. Так стало известно, что купаться в пруду Еловском в Ангарске - единственном водоеме в городе нефтехимиков, где в былые годы открывали официальный пляж (сейчас из-за пандемии коронавируса все пляжи региона закрыты-прим.авт.), опасно для здоровья. Пробы, взятые там, выявили несоответствие безопасности по микробиологическим показателям.

Под запрет для купания, по сообщению сотрудников Роспотребнадзора Иркутской области, также попали водоемы в поселке Тыреть в Заларинском районе, поселке Балаганск в Балаганском районе и в селе Хадахан в Нукутском районе.

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