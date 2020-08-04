2020-08-04T05:44:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области

Еще 53 зараженных COVID-19 в регионе находятся в тяжелом состоянии 4 августа
Мария КНЯЗЕВА
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Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиДва пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 4 августа, Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще двух человек с диагнозом COVID-19. Причиной кончины одного из них стала именно новая коронавирусная инфекция, второй был болен еще и другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к смерти. Также известно, что 53 пациента в медучреждениях региона – тяжелые.

«В больницах 4 августа находятся 853 пациента с COVID-19», - рассказали в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2666 человек получают необходимое лечение амбулаторно».

За сутки COVID-19 выявили еще у 135 человек. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса в регионе – 14 123. Из этого числа большинство заразившихся уже выздоровели. За последние 24 часа выписали 236 сибиряков, всего с инфекцией справились 10 388 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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