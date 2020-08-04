Умерла старейшая актриса Иркутского ТЮЗа Ирина Богданова

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:55:40+03:00

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Умерла старейшая актриса Иркутского областного театра юного зрителя имени А. Вампилова, 95-летняя Ирина Богданова. Прощание с ней состоится 7 августа, в 10 часов - выезд от театра на Александровское кладбище.

Ирина Богданова окончила балетную студию в сталинградском музтеатре, трудилась в ансамбле песни и танца в Астрахани. Однако во время акробатических этюдов получила травму и вынужденно поменяла деятельность. С этого момента стала актрисой.

В Иркутске жила с 1957 года вместе с супругом. Первую роль, которую она получила в театре юного зрителя, - маленький Мук. Затем она перевоплощалась на сцене в Золушку, Жар – птицу и других персонажей из сказок.

У Ирины Богдановой, вспоминают ее коллеги, был талант - дарить детям сказку во время спектаклей. Благодаря искренней, лиричной игре ее полюбили зрители, уважали в театре. Там она работала больше 20 лет, и не только актрисой, но и заведующей труппой, и администратором. Ей была вручена медаль «За верность театру».

Сотрудники ТЮЗа выражают искренние соболезнования и скорбят вместе с родными и близкими Ирины Богдановой.

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ИСТОЧНИК KP.RU