Игорь Кобзев: Вопросы экологической безопасности Байкала - в приоритете

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:49:23+03:00

На проектирование очистных сооружений в центральной экологической зоне озера выделят 100 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел селекторное совещание, в рамках которого обсуждался вопрос модернизации и строительства очистных сооружений в центральной экологической зоне Байкала.

- Вопросы экологической безопасности Байкала и прилегающих территорий являются приоритетными для правительства региона, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Эту тему мы поднимали недавно на совещании с Президентом России Владимиром Путиным. Нам необходимо не только ликвидировать вред окружающей среде, накопленный в результате деятельности БЦБК, но и решить вопрос обеспечения системами водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории.

Сегодня системы централизованного водоотведения есть в Байкальске, Слюдянке, Култуке, Ангасолке и Листвянке. Однако качество очистки стоков не соответствует требованиям. Поэтому модернизацию и строительство очистных в первую очередь необходимо организовать в этих территориях.

- Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции канализационных сооружений - 14 миллиардов рублей. Наша задача – зафиксировать эти работы в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология», – отметил Игорь Кобзев.

Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Евгений Ветров, в 2021 году при софинансировании из областного бюджета в объеме 109 млн рублей будет разработана проектная документация на реконструкцию КОС в Листвянке, Байкальске и Ангасолке, а также на строительство КОС в Слюдянке и Култуке. После этого заявку на финансирование направят в Правительство РФ

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU