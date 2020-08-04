Выплаты, новинки кино, ДТП в Усолье-Сибирском интересовали иркутян за неделю

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:37:01+03:00

Выплаты, новинки кино и ДТП в Усолье-Сибирском интересовали иркутян за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

За минувшие восемь дней с 27 июля по 3 августа жители Иркутской области интересовались выплатами за ребенка в августе, а также киноновинками – искали комедию «Будка поцелуев» и детектив с элементами триллера «Бесшумный», главную роль в котором сыграл звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау.

Также иркутяне продолжают интересоваться хоккеем. Что поделать? Сибиряки без зимних видов спорта не могут жить даже летом.

Еще одними из популярных запросов были результаты ЕГЭ по обществознанию, а также ДТП в Усолье-Сибирском, которое произошло 30 июля. В аварии с участием грузовика «Вольво» и автомобиля «Мазда» погибли два человека. По предварительной версии водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения.

Читайте также:

Спасенного из колодца с гудроном пса отмыли 40 литрами растительного масла и 9 литрами моющего средства. Волонтеры в Иркутске сделали все возможное, но собака умерла от интоксикации [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU