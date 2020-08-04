Выплаты, новинки кино, ДТП в Усолье-Сибирском интересовали иркутян за неделю
За минувшие восемь дней с 27 июля по 3 августа жители Иркутской области интересовались выплатами за ребенка в августе, а также киноновинками – искали комедию «Будка поцелуев» и детектив с элементами триллера «Бесшумный», главную роль в котором сыграл звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау.
Также иркутяне продолжают интересоваться хоккеем. Что поделать? Сибиряки без зимних видов спорта не могут жить даже летом.
Еще одними из популярных запросов были результаты ЕГЭ по обществознанию, а также ДТП в Усолье-Сибирском, которое произошло 30 июля. В аварии с участием грузовика «Вольво» и автомобиля «Мазда» погибли два человека. По предварительной версии водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU