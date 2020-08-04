Ищут больше суток: 14-летняя девочка пропала без вести в Иркутске

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:45:34+03:00

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О пропаже 14-летней девочки из Иркутска полицейским сообщили ее взволнованные родители. Они рассказали, что еще 3 августа дочь ушла из дома по улице Байкальской и не вернулась. Больше суток она не выходит на связь. Никто из родных и друзей не знает, где она может находиться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего ребенка. На вид девочке 15-16 лет, ее рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в светлые джинсы, белую футболку и бежевые кроссовки. Также школьница носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU