Поиски пропавшей 14-летней девочки завершены в Иркутске
В Иркутске успешно завершены поиски 14-летней девочки, которая пропала без вести еще 3 августа. Напомним, заявление в полицию подали родители школьницы. Искали подростка более суток. Ориентировку на нее передали всем дежурным экипажам города. Поиски принесли результат 4 августа.
- Девочка найдена живой и здоровой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас полицейские выясняют мотив ее ухода из дома. Родителей ждет профилактическая беседа.
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ИСТОЧНИК KP.RU