Поиски пропавшей 14-летней девочки завершены в Иркутске

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:40:22+03:00

Она найдена недалеко от своего дома

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В Иркутске успешно завершены поиски 14-летней девочки, которая пропала без вести еще 3 августа. Напомним, заявление в полицию подали родители школьницы. Искали подростка более суток. Ориентировку на нее передали всем дежурным экипажам города. Поиски принесли результат 4 августа.

- Девочка найдена живой и здоровой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас полицейские выясняют мотив ее ухода из дома. Родителей ждет профилактическая беседа.

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ИСТОЧНИК KP.RU