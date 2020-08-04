2020-08-04T11:56:41+03:00
Общество

В Иркутской области фельдшера, которая спасла ребенка из огня, представят к награде

С таким предложением выступил глава Приангарья Игорь Кобзев
Дарья АМУРСКАЯ
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В Иркутской области фельдшера, которая спасла ребенка из огня, представят к награде. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.В Иркутской области фельдшера, которая спасла ребенка из огня, представят к награде. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился

с Татьяной Пороевой, фельдшером-акушером Белореченской больницы Усольского района, которая спасла на пожаре четырехлетнего мальчика.

Все произошло в июне этого года. Татьяна Пороева вышла вечером на балкон, и увидела в окне дома напротив густой дым. Не раздумывая, она бросилась в горящую квартиру, и вынесла из пламени малыша.

- Вы совершили поистине героический поступок, - обратился к Татьяне Пороевой Игорь Кобзев. - Для спасенного ребенка вы теперь вторая мама. А семья для человека – главное.

Глава региона не только пообщался с фельдшером, но и познакомился с медучреждением, в котором она работает. Для повышения качества оказания медицинской помощи больнице не хватает аппаратов кардиотокографии (КТГ) и ультразвуковой диагностики. Руководитель области дал поручение региональному министерству здравоохранения рассмотреть возможность обеспечения больницы необходимым оборудованием.

Также глава региона обратился к представителям МЧС России с просьбой представить Татьяну Пороеву к награде за спасение человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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