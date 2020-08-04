2020-08-04T12:22:32+03:00
Общество

Сайт "Комсомолки" в Иркутске набрал в июле 3,6 миллиона просмотров

Для сравнения, в июле 2019 года этот показатель был 2,2 миллиона
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сайт "Комсомолки" в Иркутске набрал в июле 3,6 миллиона просмотровСайт "Комсомолки" в Иркутске набрал в июле 3,6 миллиона просмотровФото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
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Сайт irk.kp.ru в июле 2020-го года установил новый показатель по просмотрам - за месяц их набралось 3 млн 653 тысяч 973! Таковы данные счетчика LiveInternet. Для сравнения, в июле прошлого года сайт "КП"-Иркутск собрал 2 млн 223 тысячи 352 просмотров. Вот такой прирост, больше, чем на 1 млн 400 тысяч! А это означает, что наши тексты нужны и важны людям.

Итак, какими же материалами больше всего интересовались читатели нашего сайта в середине лета? В лидерах - статьи о результатах розыгрыша викторины "Конституция - это я", которую "Комсомольская правда" проводила в честь всероссийского голосования по поправкам в основной закон страны и в честь своего 95-летнего юбилея. Публикации с итогами розыгрыша набирали около 100 тысяч просмотров и больше.

А еще на сайте irk.kp.ru в июле активно читали статью под названием "Сама ростом 115 см, а муж — 175: Тот случай, когда любимый каждый день носит свою Дюймовочку на руках" о девушке-карлике, которая, несмотря на низкий рост, обрела любовь и родила сына.

Мы рады, уважаемые читатели, что вы с нами! Благодарим за доверие, и работаем для вас в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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