Сайт "Комсомолки" в Иркутске набрал в июле 3,6 миллиона просмотров

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:22:32+03:00

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Сайт irk.kp.ru в июле 2020-го года установил новый показатель по просмотрам - за месяц их набралось 3 млн 653 тысяч 973! Таковы данные счетчика LiveInternet. Для сравнения, в июле прошлого года сайт "КП"-Иркутск собрал 2 млн 223 тысячи 352 просмотров. Вот такой прирост, больше, чем на 1 млн 400 тысяч! А это означает, что наши тексты нужны и важны людям.

Итак, какими же материалами больше всего интересовались читатели нашего сайта в середине лета? В лидерах - статьи о результатах розыгрыша викторины "Конституция - это я", которую "Комсомольская правда" проводила в честь всероссийского голосования по поправкам в основной закон страны и в честь своего 95-летнего юбилея. Публикации с итогами розыгрыша набирали около 100 тысяч просмотров и больше.

А еще на сайте irk.kp.ru в июле активно читали статью под названием "Сама ростом 115 см, а муж — 175: Тот случай, когда любимый каждый день носит свою Дюймовочку на руках" о девушке-карлике, которая, несмотря на низкий рост, обрела любовь и родила сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU