Сибиряк лишился 3-комнатной квартиры из-за миллионного долга по кредиту

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:21:07+03:00

Жилье у него было в центре Ангарска

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Из-за крупного долга по кредиту в 1,2 миллиона рублей житель Ангарска лишился трехкомнатной квартиры в центре города. Судебные приставы нашли его, заранее предупредили о том, что нужно внести деньги, но заем он так и не погасил... Недвижимость отдали на торги. Увы, с жильем ему пришлось попрощаться.

- Полученных денег оказалось достаточно для погашения задолженности, включая исполнительский сбор в 86 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Оставшуюся после продажи квартиры сумму вернули сибиряку, но сколько - история умалчивает.

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ИСТОЧНИК KP.RU