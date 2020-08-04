Сибиряк лишился 3-комнатной квартиры из-за миллионного долга по кредиту
Из-за крупного долга по кредиту в 1,2 миллиона рублей житель Ангарска лишился трехкомнатной квартиры в центре города. Судебные приставы нашли его, заранее предупредили о том, что нужно внести деньги, но заем он так и не погасил... Недвижимость отдали на торги. Увы, с жильем ему пришлось попрощаться.
- Полученных денег оказалось достаточно для погашения задолженности, включая исполнительский сбор в 86 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Оставшуюся после продажи квартиры сумму вернули сибиряку, но сколько - история умалчивает.
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