2020-08-04T13:21:07+03:00
Общество

Сибиряк лишился 3-комнатной квартиры из-за миллионного долга по кредиту

Жилье у него было в центре Ангарска
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Из-за миллионного долга сибиряк лишился трехкомнатной квартиры.Из-за миллионного долга сибиряк лишился трехкомнатной квартиры.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из-за крупного долга по кредиту в 1,2 миллиона рублей житель Ангарска лишился трехкомнатной квартиры в центре города. Судебные приставы нашли его, заранее предупредили о том, что нужно внести деньги, но заем он так и не погасил... Недвижимость отдали на торги. Увы, с жильем ему пришлось попрощаться.

- Полученных денег оказалось достаточно для погашения задолженности, включая исполнительский сбор в 86 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Оставшуюся после продажи квартиры сумму вернули сибиряку, но сколько - история умалчивает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За изготовление самодельного оружия, как в фильме «Брат», осудили жителя Иркутской области

62-летний мужчина изготовил пистолет как у Данилы Багрова (подробности)

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73.

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тайшетского района ушла за грибами и пропала без вести
Сибиряк лишился 3-комнатной квартиры из-за миллионного долга по кредиту
Сайт "Комсомолки" в Иркутске набрал в июле 3,6 миллиона просмотров
В Иркутской области фельдшера, которая спасла ребенка из огня, представят к награде
Поиски пропавшей 14-летней девочки завершены в Иркутске
Ищут больше суток: 14-летняя девочка пропала без вести в Иркутске
Количество дежурных групп в детских садах Иркутска увеличат
В Иркутске возобновили работу высшего административного комитета
Книга профессора, историка Станислава Гольдфарба вошла в шорт-лист конкурса "Моя родина-2020"
Выплаты, новинки кино, ДТП в Усолье-Сибирском интересовали иркутян за неделю
Игорь Кобзев: Вопросы экологической безопасности Байкала - в приоритете
Умерла старейшая актриса Иркутского ТЮЗа Ирина Богданова
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще у 135 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области
Роспотребнадзор: купаться в Еловском пруду в Ангарске нельзя
12 058 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области
За изготовление самодельного оружия, как в фильме «Брат», осудили жителя Иркутской области
Шведский легионер ХК «Байкал-Энергия Мартин Ландстрем получил визу в Россию
Холодную воду отключат на два дня в предместье Рабочее в Иркутске
Четверо подростков разбились на иномарке в Братске
Пьяный водитель BMW X3 сбил трех человек на пешеходном переходе в Братске
58,4% зараженных коронавирусом в Иркутской области болеют бессимптомно
Две улицы подтопило в Иркутске после затяжного дождя
Барсеточники, которые грабили молодых мам, предстанут перед судом в Иркутске
Шесть молодых соколов выпустили на волю сотрудники Иркутского зоосада