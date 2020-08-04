4 Авг. 2020 2020-08-04T14:54:43+03:00

Жительница Тайшетского района ушла за грибами и пропала без вести Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В селе Шелехово Тайшетского района уже сутки ищут пропавшую без вести 55-летнюю Светлану Чечулину. Вечером, 3 августа женщина ушла за грибами в лес, в районе 17 км трассы «Тайшет- с. Шелехово», и не вышла в назначенное место.

- Сейчас потерявшуюся женщину ищет личный состав полиции, а также поисково-спасательный отряд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

А вот грибника из Шелеховского района, который заблудился 1 августа в районе железнодорожной станции «Глубокая», спасатели нашли 3 августа, в 7 километрах от «Глубокой». Мужчина был в удовлетворительном состоянии и сразу вернулся домой.

И немного статистики от МЧС. С 1 мая в лесах Иркутской области заблудились 12 человек, четверо из них до сих пор не найдены.

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ИСТОЧНИК KP.RU