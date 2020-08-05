27 штрафов ГИБДД оплатил сибиряк, чтобы продать автомобили

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:42:49+03:00

На это житель Иркутской области потратил около 20 000 рублей

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Любитель быстрой езды накопил стопку штрафов – 27 штук, однако, оплачивать их не спешил. Еще и сменил место жительства – переехал из Иркутской области в Красноярск.

«По адресу, указанному в постановлениях о наложении штрафов, гражданин не проживал», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Судебный пристав стал формировать материалы для объявления должника в розыск».

Но, в скором времени, неплательщик сам вышел на связь, так как не смог снять с учета проданные им два автомобили. Узнав, какими способами можно погасить задолженность, мужчина перевел сумму порядка 20 000 рублей на счет судебных приставов. Ограничительные меры были сняты, деньги поступили в бюджет РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU