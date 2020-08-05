2020-08-05T06:13:31+03:00
Общество

Пропавших грибников нашли спустя сутки в Иркутской области

Спасатели осмотрели 40 квадратных километров леса
Мария КНЯЗЕВА
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Пропавших грибников нашли спустя сутки в Иркутской областиПропавших грибников нашли спустя сутки в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Две оперативные группы спасателей Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудники полиции искали пропавших 55-летнюю женщину и мужчину 60 лет, отправившихся за грибами в районе 17-18 километра автодороги ТайшетШелехово. В лес они ушли еще 3 августа. В назначенное время домой не вернулись и на связь не выходили.

«Осмотрели около 40 квадратных километров лесной площади. Применяли звуковые и световые сигналы», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спустя какое-то время грибники начали кричать в ответ на призывы спасателей. Но несмотря на установившуюся голосовую связь, чтобы найти точное местоположение заблудившихся потребовалось еще несколько часов.

«Было сильное искажение звука», - рассказал пресс-службе ведомства начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная службы Иркутской области» Андрей Кармаданов. – «Горы, лес, овраги, ущелья, глубокие лощины изменяют его направление, создается эхо».

В таких случаях, отмечают мчээсовцы, заблудившимся не нужно идти навстречу спасателям, думая, что идя к ним навстречу, на самом деле, только отдалишься от них.

Поздно вечером 4 августа грибников нашли, они были обессилены от долгих «прогулок» по лесу. Их накормили и увезли из леса на квадроцикле. Помощь медиков им не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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