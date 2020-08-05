Пропавших грибников нашли спустя сутки в Иркутской области

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:13:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Две оперативные группы спасателей Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудники полиции искали пропавших 55-летнюю женщину и мужчину 60 лет, отправившихся за грибами в районе 17-18 километра автодороги Тайшет – Шелехово. В лес они ушли еще 3 августа. В назначенное время домой не вернулись и на связь не выходили.

«Осмотрели около 40 квадратных километров лесной площади. Применяли звуковые и световые сигналы», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спустя какое-то время грибники начали кричать в ответ на призывы спасателей. Но несмотря на установившуюся голосовую связь, чтобы найти точное местоположение заблудившихся потребовалось еще несколько часов.

«Было сильное искажение звука», - рассказал пресс-службе ведомства начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная службы Иркутской области» Андрей Кармаданов. – «Горы, лес, овраги, ущелья, глубокие лощины изменяют его направление, создается эхо».

В таких случаях, отмечают мчээсовцы, заблудившимся не нужно идти навстречу спасателям, думая, что идя к ним навстречу, на самом деле, только отдалишься от них.

Поздно вечером 4 августа грибников нашли, они были обессилены от долгих «прогулок» по лесу. Их накормили и увезли из леса на квадроцикле. Помощь медиков им не потребовалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU