128 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
В Иркутске темпы прироста заболевших коронавирусом постепенно снижаются, но цифры еще значительные. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 128 сибирякам. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии – 14 251.
«В больницах с новой коронавирусной инфекцией находятся 818 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 2449 человек лечат амбулаторно».
За последние 24 часа выписали из медучреждений 376 вылечившихся. Общее число выздоровевших уже 10 764.
К несчастью, утром 5 августа стало известно о том, что еще 5 человек с коронавирусом скончались. Причиной смерти четверых стал именно COVID-19, еще один инфицированный был болен другими серьезными болезнями. Число жертв пандемии в Приангарье – 220: из них 148 умерли от коронавируса, еще 72 с таким же диагнозом от иных тяжелых болезней.
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ИСТОЧНИК KP.RU