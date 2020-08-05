128 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:17:42+03:00

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В Иркутске темпы прироста заболевших коронавирусом постепенно снижаются, но цифры еще значительные. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 128 сибирякам. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии – 14 251.

«В больницах с новой коронавирусной инфекцией находятся 818 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 2449 человек лечат амбулаторно».

За последние 24 часа выписали из медучреждений 376 вылечившихся. Общее число выздоровевших уже 10 764.

К несчастью, утром 5 августа стало известно о том, что еще 5 человек с коронавирусом скончались. Причиной смерти четверых стал именно COVID-19, еще один инфицированный был болен другими серьезными болезнями. Число жертв пандемии в Приангарье – 220: из них 148 умерли от коронавируса, еще 72 с таким же диагнозом от иных тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU