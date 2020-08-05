На федеральных трассах в Иркутской области установят новые знаки с "бегущим огнем"

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:57:56+03:00

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На федеральных автодорогах в Иркутской области до 10 сентября установят новые знаки "направление поворота" с "бегущим огнем". Конкретно, они появятся на опасных виражах в пяти точках - в Тулунском, Зиминском, Шелеховском и Слюдянском районах на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал».

- Светодиодные элементы привлекают внимание водителей и предупреждают о приближении к крутому повороту, - сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Так ведомство старается повысить безопасность дорожного движения на аварийно-опасных участках и сократить количество ДТП.

Светящиеся знаки будут получать питание от солнечных батарей. Особое внимание - "тещиному языку" возле Култука. Там установят дополнительные фонари, а систему "бегущий огонь" на знаках подключат к электричеству. Работать они буду бесперебойно, водителям лучше будет видно повороты на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU