5 Авг. 2020 2020-08-05T13:43:19+03:00

МЧС: сильные ливни пройдут с 6 по 8 августа в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области вновь ожидается ухудшение погоды. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 8 августа местами в западных, центральных, южных районах пройдут сильные, очень сильные дожди, сильные ливни. Также прогремят грозы, пройдет град, при грозах усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с.

- Прогноз доведен до руководителей всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также мы дали рекомендации проверить все оперативные группы.

Также спасатели советуют жителям региона отложить дальние поездки, туристические походы, и отдых на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU