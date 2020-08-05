Байкальскую биотехнологическую долину создадут в Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве, подписанное от имени правительства региона главой Приангарья Игорем Кобзевым, предусматривает реализацию в Иркутской области проекта «Байкальская биотехнологическая долина».

– Подобный проект реализуется в регионе впервые, - отметил Игорь Кобзев. - В его рамках предполагается создание благоприятных условий для развития биотехнологий, въездного образовательного, делового и медицинского туризма, привлечения в Иркутскую область инвесторов. Все это придаст новый импульс росту экономики в целом.

Проект был разработан в 2017 году при участии НИИ биологии ИГУ и поддержке Агентства инвестиционного развития Иркутской области. Байкальская биотехнологическая долина – это научно-технологический центр, включающий биомедицинский технопарк и бизнес-инкубатор; центры образования, фармацевтических разработок и доклинических исследований; специализированные медицинские учреждения и т.д.

Глава Приангарья предложил рассмотреть возможность реализации этого проекта в рамках создания научно-образовательного центра «Байкал».

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