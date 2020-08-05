2020-08-05T14:42:05+03:00
Спорт

Баскетболисты «Иркута» вновь будут играть в Суперлиге-1

Календарь игр появится позже
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Баскетболисты «Иркута» вновь будут играть в Суперлиге-1Баскетболисты «Иркута» вновь будут играть в Суперлиге-1Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Отличная новость для всех иркутских любителей баскетбола. Наш БК «Иркут» вновь получил право выступать в Суперлиге-1. Это произойдет уже в сезоне 2020-2021.

- Скоро иркутские любители баскетбола вновь смогут посетить наши матчи с топовыми командами на паркете Дворца спорта "Труд" и от души поболеть за оранжево-черных, - сообщили болельщикам в пресс-службе «БК «Иркут». – Календарь игр появится позже

Напомним, «Иркут» уже выступал в Суперлиге-1. Но, в конце декабря 2018 года команда распалась из-за трудного финансового положения. Но уже со следующего года команда была собрана вновь и заявилась для участия в турнире рангом ниже - Суперлиге-2. Сезон 2019-2020 иркутская команда не доиграла из-за вспышки коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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