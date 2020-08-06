Чиновник из Иркутской области выписал премию сам себе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Надбавку к своей зарплате захотел бывший глава одного из сел Тайшетского района, и решил выписать премию себе любимому. По версии следствия, с 4 по 5 февраля 2020 года чиновник организовал подготовку и подписание решения местной Думы о ежемесячном денежном вознагражденим и поощрении, которое Думой не принималось. В итоге, глава, помимо своей официальной зарплаты, обогатился еще на 28 тысяч рублей рублей.

- В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры Иркутской области.

Добавим, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Тайшетский городской суд. Вскоре чиновнику должен быть вынесен приговор.

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