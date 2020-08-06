5-летний мальчик из Бурятии получил смертельный удар током во время игры с собакой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедией закончились игры во дворе частного дома для 5-летнего мальчика из бурятского села Петропавловка. Ребенок, который находился с бабушкой и своими братом с сестрой, играя с собакой около кладовки, на которой были подвешены незащищенные электрические провода, начал обливать пса из шланга водой. В какой-то момент он попал водой на алюминиевую проволоку, лежащую на полу дома. Произошло замыкание и мальчик получил удар током, и погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за электротравмы.

- Следователи выяснили, что два года назад после произошедшего в доме пожара, в котором проживала семья погибшего мальчика, было отключено электроснабжение, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Мать ребенка самовольно подключилась к проходящей рядом линии электропередач.

Сейчас выясняются все подробности трагедии.