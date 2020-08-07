Геймера, расплатившегося чужой банковской картой, ищут в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Студент одного из вузов Иркутска потерял банковскую карту в 130-м квартале. Утром в своем мобильнике обнаружил сообщения о списании денег. Обратился в полицию. Оказалось, что карту нашел молодой человек. Он сначала расплатился ей в супермаркете, после чего купил через магазины в Сети спортивные товары и компьютерные игры.

- Общий ущерб составил 6 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Личность мужчины пока не установлена, но есть фотография с видеокамеры из супермаркета. Если вы узнали этого молодого человека или знаете, где он может находиться, звоните в полицию.

Также сотрудники МВД призывают молодого человека явиться в участок добровольно.

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