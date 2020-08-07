400 долларов в поезде «Владивосток-Москва» украл житель Иркутска
Фото: Яна ЛИСИНА
Во время путешествия в поезде «Владивосток-Москва» у жителя Узбекистана украли 400 долларов США. Раскрывать такие преступления выезжают транспортные полицейские. Они подсаживаются на одной из станций и начинают расследование, а поезд продолжает свое движение в пункт назначения.
Так было и в этот раз. Выехавшие на место полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия: обычно это поиск отпечатков пальцев, бывает даже и генетического материала. Например, кражу денег у жителя Новой Зеландии помог раскрыть именно такой анализ.
- Так был установлен подозреваемый - житель города Иркутска, следовавший в одном вагоне с потерпевшим, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. - Подозреваемый задержан, денежные средства изъяты и будут возвращены потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Иркутянину грозит до 5 лет лишения свободы.
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