Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 7 августа возросло до 14 500 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число новых случаев заражения снижается с каждым днем. Еще вчера прирост был – 130, сегодня стало известно о 119 новых подтвержденных диагнозов COVID-19. Так количество заражений в регионе возросло до 14 500. Радует, что большинство из этого числа – 11 307 – уже выздоровели. За сутки поправились еще 257 человек.

«Госпитализированными 7 августа остаются 802 пациента, в тяжелом состоянии - 51», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2163 заразившихся новой коронавирусной инфекцией лечатся амбулаторно».

К несчастью, сегодня стало известно, что еще 4 человека с коронавирусом скончались: трое от COVID-19, причиной смерти еще одного инфицированного стали иные болезни. Число жертв пандемии в регионе - 228: из них 153 умерли от новой коронавирусной инфекции, еще 75 с таким же диагнозом болели и другими тяжелыми болезнями, которые и привели к летальному исходу.

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