Четыре человека с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области темпы прироста зараженных коронавирусом снижаются. Но ежедневно выявляют еще более ста новых случаев. Сегодня, 7 августа, стало известно еще о 119 заболевших COVID-19. Так общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приангарье возросло до 14 500.

Увы, растет и количество летальных исходов. За минувшие сутки скончались еще 4 пациента: причиной смерти троих стал COVID-19, еще одного инфицированного - другая болезнь. Общее число умерших с диагнозом коронавирус - 228: из них 153 зараженных умерли от инфекции, еще 75 зараженных были больны иными тяжелыми заболеваниями, которые и привели к летальному исходу.

«В больницах – 802 пациента, 51 из них – тяжелые», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2163 лечат амбулаторно».

Есть и хорошие новости, за последние 24 часа выздоровели 257 человек. Выздоровевших уже гораздо больше половины – 11 307.

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