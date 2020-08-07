Летом 2021 года в Иркутске завершат строительство нового корпуса школы №14

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Год назад на территории школы N14 Иркутска начали возводить отдельное здание для учеников начальных классов. Строительство идет в рамках областной госпрограммы «Развитие образования». На реализацию проекта из областного и местного бюджетов выделено по 80 млн рублей. Завершить все работы планируется в конце июля 2021 года.

Новый корпус будут четырехэтажным, включая цоколь. В его коридорах разместятся 20 учебных кабинетов. В целом начальная школа рассчитана на 500 мест. При этом в действующем здании учится 2120 человек при плановой наполняемости - 1178. Сейчас уже готов фундамент будущего пристроя к 14-й школе, проведена подготовка к подключению объекта к централизованным инженерным сетям.

- В Иркутске катастрофически не хватает школ, - отметил и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Чтобы выполнить поставленную президентом страны задачу по переводу к 2025 году всех школьников на обучение в одну смену, в городе нужно построить порядка 15 новых образовательных учреждений. Для этого важно использовать не только региональное, но и федеральное финансирование.

В настоящее время в целом в Приангарье во вторую смену учится 61 тысяча детей - почти 18 % от общего числа. В основном в две смены работают школы областного центра и Иркутского района.

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