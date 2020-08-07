Пожарные рейды по многоэтажкам Иркутской области: спасатели нашли 1458 нарушений

Итоги рейдов не самые радужные Фото: Андрей СИНЬКОВ

Спасатели Иркутской области подвели итоги рейдов, которые они начали проводить в высотных жилых домах региона. Проверки начались после крупного пожара, который 12 июля произошел на крыше иркутского жилого комплекса «Сантоки». Напомним, задача МЧС была – проверить пожарную безопасность в домах высотой от 10 этажей и выше.

Сразу скажем, итоги проверок не самые радужные. Из 215 обследованных домов в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Ангарске и Иркутском районе, в 201 из них нашли 1458 нарушений. Какие именно? Итак, в 112 домах оказалась неисправной автоматическая пожарная безопасность, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В 10 зданиях вообще не было пожарной сигнализации. Неисправная система дымоудаления оказалась в 91 доме. Нарушения с эвакуацией и эвакуационными выходами нашли в 55 высотках. И наконец, проблемы с противопожарным водоотводом выявлены в 163 зданиях.

- Помимо этого, в некоторых домах горючие материалы хранились на технических этажах, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также в некоторых подвалах были оборудованы жилые комнаты.

Спасатели уже составили документы со всеми нарушениями и отправили их в прокуратуру.

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