Кубок России по хоккею с мячом 2020 пройдет в Иркутске

Так выглядит старейший трофей страны Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первый этап Кубка России по хоккею с мячом 2020 среди команд группы «Восток» все-таки состоится в Иркутске. Игры пройдут с 11 по 18 сентября в новом ледовом дворце «Байкал», который планируют открыть 18 августа.

- Составы групп и календарь матчей будут опубликованы позднее, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. – Что касается команд из группы «Запад», то они проведут матчи этапа Кубка России в Ульяновске.

К слову, участие в Кубке примет иркутская «Байкал-Энергия», которая сыграет в родных стенах, а также другие лучшие клубы страны.

Напомним, о том, что Иркутск претендует на проведение розыгрыша старейшего трофея страны «Комсомолке» рассказал президент федерации бенди Приангарья Владимир Матиенко.

- У нас огромное желание провести этап Кубка России в Иркутске, - рассказывал корреспонденту «КП»-«Иркутск Владимир Матиенко. – Это будет настоящий праздник для иркутских любителей хоккея с мячом.

Не забывайте, что в октябре в ледовом дворце «Байкал» пройдет чемпионат мира по бенди среди команд группы А.