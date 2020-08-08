Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Иркутск
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев в субботу, 8 августа, находится в Иркутске с рабочим визитом.
- Он провел совещание с руководством ГУ МВД России по Иркутской области, поручил, как совершенствовать разные направления оперативной службы, - рассказали в региональном главке.
Далее Владимир Колокольцев возложил цветы к мемориалу, расположенному в здании ГУ МВД по региону, почтив память сотрудников ОВД, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
Также в Иркутске состоялась рабочая встреча главы МВД Росии с врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым. Обсуждалось, как повышать результативность содействия полиции и властей области во всем, что касается обеспечения безопасности граждан.
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