Отключение света в Иркутске 9 августа 2020: на каких улицах не будет электроэнергии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плановое отключение света в Иркутске 9 августа 2020 затронет Ленинский район. Об этом сообщает компания энергоснабжения в аккаунте "Свет38" в "ВКонтакте".

Каких адресов коснется отключение света в Иркутске 9 августа 2020? Целый день, с 9 до 17 часов не будет электричества в некоторых домах по улицам Тельмана, Севастопольская, Розы Люксембург, Пржевальского, Рабоче-крестьянской, Павла Красильникова, а также в шести переулках - 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й и 13-й Советский. Списки конкретных домов - ниже.

Отключение света в Иркутске 9 августа 2020 - мера необходимая, на электросетях будет проводиться ремонт. Специалисты предупреждают, что энергоснабжения может не быть дольше, чем планировалось, но в редких случаях, если ремонт не успели закончить в срок.

Каких улиц коснется отключение света в Иркутске 9 августа 2020. Фото: "Свет38" в "ВКонтакте".

НА ЗАМЕТКУ

Горячая линия об отключении электроэнергии – тел. 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов в Иркутской области).