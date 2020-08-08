Деревянный двухэтажный дом загорелся в Усть-Илимском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Железнодорожный, что в Усть-Илимском районе, вечером 8 августа загорелся двухэтажный деревянный дом. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

- 10 жителей эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных, еще семь человек спасены звеном газодымозащитной службы, - рассказали пресс-службе в ГУ МЧС по Иркутской области.

Пламя удалось взять "в кольцо" через два часа. Его все еще тушат 20 сотрудников МЧС и пять машин. Площадь, охваченная огнем, - 144 квадратных метра.

Как сообщили спасателям в местной администрации, этот дом был признан аварийным. Там жил 21 человек, из них девять детей.

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