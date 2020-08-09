Рыбак едва не утонул на Братском водохранилище в Нукутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Нукутском районе поздним вечером в пятницу, 7 августа, 72-летний мужчина отправился на рыбалку на Братское водохранилище и едва не утонул в шторм. Благо, родственники рыбака были на берегу и вовремя сообщили спасателям о том, что он терпит бедствие.

- Пенсионер вышел на акваторию водоема на резиновой гребной лодке, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Погода на глазах ухудшалась, но его это не остановило. Из-за усилившегося ветра лодку начало стремительно относить от берега в неизвестном направлении.

Перепуганные родственники мужчины, которые в этот момент находились на берегу, сообщили о происшествии спасателям. Однако к моменту приезда спасателей на улице уже сильно стемнело, и прибывшие специалисты МЧС смогли начать поиски мужчины лишь на следующее утро.

- Мало того, что стемнело, была еще и высокая волна. Поиски пришлось отложить до утра. В субботу рыбак был найден в семи километрах от места происшествия. Работы проводились в обозначенной зоне по направлению северо-западного ветра. Он и прибил лодку с мужчиной к гряде островов, которые называют «Птичьи», - прокомментировал старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Лаврентий Атутов.

К счастью, рыбак не пострадал. Но, вероятно, происшествие станет для него уроком.

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