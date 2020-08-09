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Жители нескольких улиц Иркутска останутся без горячей воды 10 августа

Мария ОсиповаМарияОсипова
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Жители нескольких улиц Иркутска останутся без горячей воды 10 августа

Жители нескольких улиц Иркутска останутся без горячей воды 10 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нескольких улицах Иркутска в понедельник, 10 августа, с самого утра отключат горячую воду. Правда, отсутствовать она будет недолго – где-то воды не будет полдня, где-то до вечера.

Как сообщает в официальных аккаунтах оператор тепловых сетей Иркутска, отключение связано с диагностикой и ремонтными работами на тепловой сети. Делается это для того, чтобы в будущем избежать аварийных ситуаций.

Так, 10 августа с 9.00 до 15.00 воду отключат в доме № 20 б/с 4, №20 б/с 31 и № 20 б/с 32 по улице Маршала Конева. До 17.00 без горячей воды придется посидеть жильцам домов № 1 по улице Свердлова, № 42 на бульваре Гагарина, № 28а, № 26а и № 26б по улице Геологов. Кроме того, с 9.00 до 17.00 10 августа горячей воды не будет в домах № 368, № 370, № 372 и № 374 по улице Ярославского.

С 9.00 до 19э00 горячего водоснабжения не будет в домах № 157/1-2, № 157а, № 159а, № 161а, № 165, № 165а, № 165б и № 167 по улице Байкальская, домах № 1/1-3, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9 и № 11 по улице Станиславского, а также в домах № 1а, № 3а и № 5а по улице 30-й Дивизии.

Дольше всех, с 9.00 до 21.00, без горячей воды придется оставаться жителям дома № 6а на бульваре Постышева и домов № 2, № 6а и № 10 по улице Донская.

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