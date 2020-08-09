120 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 120 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки было выявлено в Иркутской области. Такие данные приводит оперативный штаб при министерстве здравоохранения региона. На утро 9 августа COVID-19 диагностирован в общей сложности у 14 743 человек.

При этом больше половины из них – 11 627 человек – уже благополучно вылечились от коронавируса. За сутки прирост выздоровевших составил 141 человек, что пусть и ненамного, но все же больше, чем число вновь выявленных заболевших.

В больницах на утро 9 августа остаётся 791 пациент, из них 45 человек находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно на дому лечится 2 091 человек.

К сожалению, за прошедшие сутки вновь были зафиксированы летальные исходы. От COVID-19 вчера скончалось три человека, теперь таких людей стало 159. Еще 75 человек в Иркутской области с начала пандемии умерли от заболеваний, сопутствующих COVID-19. Общее число жертв коронавируса в Иркутской области на сегодняшний день составляет 234 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масочный режим в Иркутской области продлен до 28 августа (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08