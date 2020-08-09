Розлив реки Китой спрогнозировали иркутские метеорологи 9 и 10 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские синоптики и ГУ МЧС России по Иркутской области предупреждают о возможном повышении уровня воды в реке Китой в поселке Раздолье Усольского района. Вода может подняться на 10 см выше критического уровня и затопить пониженные участки местности. Спасательные подразделения Усольского и Ангарского районов переведены в режим повышенной готовности.

Повышение ожидается до отметок 240 – 290 см, при этом критический уровень воды – 280 см. Из-за риска возможного подтопления на реке ведется постоянный мониторинг, замеряется уровень воды. В районы выехала опергруппа, которая будет следить за ситуацией и оповещать местное население. Также контролируется состояние автомобильных дорог.

- Экстренные службы при необходимости и ухудшении обстановки готовы приступить к отсыпке дамб, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Оборудуются пункты временного размещения на случай эвакуации людей из прибрежной зоны.

В целом, по данным спасательного ведомства, обстановка на реках Иркутской области пока стабильная. 9 августа в верхнем течении рек Китой и Уда уровень воды повысился на 70 – 125 сантиметров, на реках Иркут, Белая, Ока, Ия, Бирюса, в среднем и нижнем течении рек Китой и Уда – на 10 – 50 сантиметров, на реках Южного Прибайкалья – до 40 сантиметров, на остальных реках области – колебания уровней воды до 10 см.

Ожидается также повышение воды в реке Китой возле одноименного поселка. Правда, до 300 – 350 см, при том, что критическая отметка в этом месте – 475 см. Завтра, 10 августа, на реке Уде ожидается повышение уровня воды на 50 – 70 сантиметров, на реках Ия, Ока, Бирюса – повышение уровня воды на 30 – 50 сантиметров, на остальных реках области – колебания уровней воды до 30 см.

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