Мошенники похитили у фельдшера из Братска 100 тысяч рублей, подсунув липовый документ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских карт, придумали новый способ обмана доверчивых граждан. Теперь в подтверждение того, что со счета жертвы кто-то пытается похитить средства, и их надо срочно обезопасить, аферисты присылают людям «липовые» документы на бланке банка.

На такую уловку накануне попался 34-летний фельдшер «скорой помощи» из Братска. Мужчина лишился своих сбережений, сообщив аферистам секретные сведения о банковской карте после получения сфабрикованного ими документа. Документ, по словам жертвы, представлял из себя подкреплённый печатями и подписями «договор по факту мошенничества специалистами банка», составленный от имени руководства финансовой организации.

- Сначала аферисты действовали по стандартной схеме: позвонили, представились сотрудниками службы безопасности банка, выдумали легенду о попытке кражи средств с карты братчанина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А вот дальше уже предприняли уловку с фальшивым документом.

Для предотвращения кражи денег аферист затребовал у потерпевшего реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят на телефон. При этом он убедил братчанина, что некие недобросовестные сотрудники банка подозреваются в хищении денег клиентов, поэтому на период расследования следует перевести деньги на резервный счёт, откуда впоследствии их вернут. Да еще и компенсацию выплатят.

- Для убедительности незнакомец оправил потерпевшему на WhatsАpp фото документа, составленного на листе, стилизованном под официальный бланк, – отметили в полиции. – Введённый в заблуждение мужчина сообщил аферистам необходимые сведения, лишившись в итоге более 100 тысяч рублей.

Уже в отделе, когда потерпевший показал полицейским тот самый документ, оказалось, что это был составленный юридически безграмотно и с явными опечатками «договор» о неразглашении клиентом полученной информации. По факту мошенничества сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.