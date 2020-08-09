Иркутский «Зенит» сыграл вничью с ФК «Тверь» в первом матче нового сезона

Зенитовцы заработали первое очко в новом сезоне. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» открыли новый сезон во второй лиге обновленной зоны «Запад», сыграв на выезде вничью с ФК «Тверь» со счетом 1:1.

При этом наши парни имели все шансы на победу. В концовке первого тайма иркутяне смогли выйти вперед после того, как один из новичков "Зенита" Максим Яковлев нанес красивейший удар из-за штрафной площади, поразив девятку ворота хозяев поля. На перерыв лидерами ушли наши парни.

Победный счет на табло в пользу иркутян продержался почти до конца матча. Но, удержать преимущество зенитовцы не смогли. За две минуты до финального свистка, хозяева поля восстановили равновесие усилиями Никиты Фрасинюка, которого наши защитники не удержали в штрафной.

«Зенит» зарабатывает первое очко в сезоне и готовится к следующей выездной игре. 12 августа иркутяне сыграют на выезде с ФК «Долгопрудный».