Еще 124 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области ежедневно коронавирус подтверждается больше, чем у ста человек. Так и сегодня, 10 августа, в правительстве региона сообщили о том, что диагноз COVID-19 поставлен за сутки еще 124 сибирякам. Общее число случаев заражения в Приангарье таким образом возросло до 14 867.

«Из этого числа в больнице – 818 пациентов, 44 из них в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «2160 человек лечат амбулаторно. Выздоровели 11 654 (за сутки – 27)».

К сожалению, число жертв пандемии также продолжает расти. За минувшие сутки еще один человек с коронавирусом умер. Число смертей в регионе с начала пандемии – 235. Из них 159 скончались из-за коронавируса, еще 76 были больны иными болезнями, которые привели к летальному исходу.

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