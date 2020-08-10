Заксобрание приняло закон о выплатах детям от 16 до 18 лет в Иркутской области

ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Дети до 16 лет по распоряжению президента страны уже дважды получали выплаты по 10 тысяч рублей. А вот семьи, в которых есть подростки от 16 до 18 лет, такой финансовой помощи не получали. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области решили поддержать такие семьи и разработали соответствующий законопроект. На сессии 10 августа под председательством спикера Александра Ведерникова он был принят единогласно.

«Закон поддержит в это непростое время жителей. Мы готовы начать выплаты с сентября», - отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Предусмотрено, что выплата будет предоставляться при условии, что ребенку исполнилось 16 лет до 10 мая 2020 года и 18 лет не ранее 1 октября 2020 года (это число и месяц вступления в силу закона). Подать заявления родителям необходимо до 30 ноября. Планируется, что по 10 тысяч рублей получат 52,5 тысяч детей.

Уточним, законопроект поддержали депутаты всех фракций, врио губернатора и Уполномоченным по правам ребенка в регионе. Кроме того, парламентарии в первом чтении одобрили проект закона, касающийся выплат индивидуальным предпринимателям, на которых распространяются ограничения, установленные в связи с пандемией, и гражданам, ушедшим в отпуск без содержания на период введения режима повышенной готовности. Также предусматривается выплата на каждого несовершеннолетнего члена их семей.