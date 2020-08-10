Взрыв в Бейруте, День строителя и футбол: что интересовало иркутян с 3 по 10 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чем интересовались жители Иркутской области на прошлой неделе? Самые популярные поисковые запросы сибиряков собрал Яндекс. На первом месте – взрыв в Бейруте. Трагедия, произошедшая 4 августа, конечно, не могла остаться не замеченной и в Приангарье.

По последним данным погибло более 150 человек, 4000 ранено. Цифры еще не окончательные. По данным ливанских властей, взрыв произошел от сварочных работ на складе, где хранились тонны аммиачной селитры (подробности).

На втором месте по запросам оказался День строителя, который отмечается каждое второе воскресенье августа – в этом году 9 числа. Также сибиряки болели за футболистов. Искали новости о матчах «Барселоны» с «Наполи», «Баварии» с «Челси», «Ювентуса» с «Лионом».

Еще интересовались днем физкультурника, прибавкой к пенсии, компьютерными играми и данными о заболеваемости коронавирусом.

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