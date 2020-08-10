Глава СК Иркутской области Андрей Бунев назначен и.о. заместителя Председателя Правительства Приангарья

Андрей Бунев (слева) на встрече с Игорем Кобзевым. Фото: правительство Иркутской области

Руководитель следственного комитета Иркутской области Андрей Бунев назначен на новую должность. С 10 августа он занимает пост исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе правительства Приангарья, войти в состав правительства Андрею Буневу предложил врио губернатора Игорь Кобзев. Уже известно, что Андрей Бунев будет координировать работу министерств лесного комплекса и спорта.

- Работа предстоит сложная, - подчеркнул Игорь Кобзев на встрече с Андреем Буневым. -. Прошло более 17 тысяч проверок в сфере лесного законодательства, выявлено более 1400 фактов незаконных рубок. Считаю, что опыт Вашей работы пригодится: Вы сумеете правильно выстроить взаимоотношения с арендаторами лесных участков и главами муниципальных образований в части предупреждения пожаров и снижения их количества, а также сокращению незаконных рубок. Задача - сделать лесную отрасль прозрачной.

Еще одна задача Андрея Бунева на новом посту - подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом 2020, который состоится в Иркутске с 5 по 11 октября. Ему предстоит решать организационные вопросы по в эксплуатацию ледового дворца «Байкал». Напомним, в новой арене уже в сентябре запланированы матчи на Кубок России по бенди.