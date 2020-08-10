В Иркутской области семьи с детьми 16-18 лет получат по 10 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области принят поддержанный исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Кобзевым закон, который предусматривает дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми 16-18 лет. В его рамках предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.

- Принятие закона станет важным подспорьем для жителей области в это непростое время. В рамках поездок по территории региона ко мне обращаются жители с просьбой оказать такую меру поддержки. Мы готовы начать выплаты уже с сентября, - отметил Игорь Кобзев.

Заявления на получение выплаты будут принимать до 30 ноября 2020 года включительно.

По предварительным расчетам, деньги смогут получить родители 52,5 тысяч детей. На эти цели из областного бюджета необходимо выделить более 500 млн рублей.

Также депутаты регионального парламента поддержали предложенный исполняющим обязанности главы Иркутской области законопроект о дополнительной мере поддержки работников учреждений здравоохранения области, задействованных в процессе лечения больных коронавирусной инфекцией. Медики уже получают такие выплаты. Теперь эта норма закреплена в законе.

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