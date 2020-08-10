Школы Иркутской области проверят на соблюдение требований безопасности в условиях пандемии

ФОТО: правительство Иркутской области.

В Иркутской области проверят все школы на предмет соблюдения всех мер безопасности в условиях коронавируса. Такое поручение дал министерствам здравоохранения и образования врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. Проверку проведут совместно со специалистами Роспотребнадзора.

«Мы должны предусмотреть все меры безопасности, чтобы не допустить распространение вируса внутри коллективов. Должны быть подготовлены алгоритмы действий в условиях повышенной готовности», – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Кроме того, Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба сообщил, что с 10 августа в области открылись бассейны, однако посещать их пока можно будет только по назначению врача – для реабилитации. Глава Приангарья поручил на ближайшей санитарно-эпидемиологической комиссии рассмотреть вопрос об открытии всех бассейнов, а также кинотеатров.

«Но при условии, если это будет и в дальнейшем позволять ситуация с количеством заболевших», – отметил Игорь Кобзев.

Также больше внимание на штабе уделили вопросу сохранения здоровья людей старше 65 лет. Диспансерные приемы граждан стартовали в области 1 августа по поручению Игоря Кобзева. И.о министра здравоохранения Наталия Ледяева рассказала, что организованы бригады врачей, утверждены списки граждан, на сайтах медучреждений размещены графики диспансерных приемов. Более 800 человек уже прошли обследование. Врио губернатора, в свою очередь, акцентировал внимание областного минздрава на проведение диспансерных приемов людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые находятся в восстановительном периоде.

Уточним, всего в Иркутской области проживают около 360 тысяч человек старше 65 лет и более 11 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Напомним также, что масочный режим продлен до 28 августа включительно. До этого же времени люди старшего возраста должны соблюдать режим самоизоляции.

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