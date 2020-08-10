Семь населенных пунктов Иркутской области попали в зону задымления из-за лесных пожаров

В зону дымового шлейфа от действующих природных пожаров попадают 7 населенных пунктов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Лесные пожары снова в регионе. Сейчас в Иркутской области действуют 14 пожаров в пяти районах области: Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Нижнеилимском, Усть-Кутском. Площадь активного горения составляет 3,77 гектара. Кроме того, природные пожары бушуют в Якутии.

Из-за стихии страдают от дыма жители семи населенных пунктов - Мамы, Киренска, Коршуново, Алымово, Магистрального, Казачинского и Ключи.

«По данным Иркутского Гидрометцентра случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано. Обстановка с лесными пожарами - на особом контроле», - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

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