Жители Баяндаевского района, пострадавшие от урагана в июле, получат компенсации

ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.

В июле Баяндаевский район накрыла стихия. Сильный ветер, сила которого была более 27,5 метров в секунду и ливень - за час выпала месячная норма осадков, повредили дома. Ураган сносил крыши, разбивал окна, крушил все на своем пути. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда и оказать помощь пострадавшим.

Всего материальную помощь получат 152 жителя Баяндаевского района, из них 122 человека смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Еще 30 человек смогут получить по 50 тысяч за утрату имущества первой необходимости.

– В общей сложности на выплаты требуется 2 миллиона 720 тысяч рублей, - отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Помимо подтопленных домов, а в районе таких было 70, пострадала Баяндаевская средняя школа, где оказалась повреждена кровля, а в детском саду «Солнышко» затопило подвал. Все необходимые аварийно-спасательные работы провели за счет бюджетов поселений. Часть средств резервного фонда района планируется направить на ремонт кровли и окон школы.

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