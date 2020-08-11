19-летнему тату-мастеру Алисе Поступинской установили бионический протез руки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об одноруком тату-мастере Алисе Поступинской «Комсомольская правда» писала осенью прошлого года. Девушка сама зарабатывала себе на жизнь – «била» татуировки, притом такой красоты! Левой руки у сибирячки не было с рождения, но никогда Алиса не отчаивалась. В школе училась хорошо, всегда любила рисовать, окончила художественную школу. Стать мастером тату-мастером было не просто, но трудности не отпугнули Алису.

- Помню, как набила другу первый в своей жизни портак: несколько кривых треугольников, - рассказала тогда корреспонденту «КП»-Иркутск Алиса. - Самое сложное было - стирать лишнюю краску левой рукой, привязав к ней салфетку. Но ничего, приноровилась. Полгода тренировалась на искусственной коже, еще полгода делала татуировки бесплатно.

Единственной мечтой ее было заработать на протез. Когда об этой смелой девушке узнал Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, то поручил иркутским следователям оказать помощь в приобретении протеза.

- Сотрудники СК помогли девушке пройти необходимые обследования, и совместно с министерством здравоохранения региона и Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в рекордно короткие сроки была изыскана возможность установки бионического протеза верхней конечности, - сообщает пресс-служба СК СУ России по Иркутской области.

Протез изготовили и уже установили.

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