Три человека с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки умерли еще три пациента с коронавирусом. Об этом 11 августа сообщили региональные власти. Двое из них скончались из-за COVID-19, еще один – от сопутствующих заболеваний. Таким образом, число смертей в Приангарье с начала распространения новой коронавирусной инфекции стало 238. Из этого числа 161 человек умер от коронавируса, еще 77 инфицированных – от иных тяжелых болезней.

«Госпитализированными 11 августа остаются 787 пациентов, из них 43 – тяжелые», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «2122 человека получают необходимое лечение амбулаторно».

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 119 заболевших. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 14 986. Есть и хорошие новости: из этого числа уже 11 839 ( за сутки + 185) выздоровели.

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