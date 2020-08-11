День города в Иркутске 2020 состоится в сентябре
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Иркутск все-таки отпразднует свой 359-й день рождения в этом году! День города в Иркутске 2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли в июне, состоится в сентябре. Об этом 11 августа, во время пресс-конференции сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
- Чтобы не было большого столпотворения, планируем организовать для празднований несколько площадок, - отметил Руслан Болотов. – Также горожан порадуют двумя салютами.
Добавим, что точная программа празднований будет объявлена позже.
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